Ascolti tv venerdì 11 ottobre: Tale e Quale Show, Storia di una famiglia perbene, Quarto grado

Ascolti tv venerdì 11 ottobre 2024: auditel e share dei programmi di ieri

Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì 11 ottobre 2024? Su Rai 1 è andato in onda Tale e Quale. Su Rai 3 Farwest. Su Rete 4 Quarto grado. Su Canale 5 Storia di una famiglia perbene. Su Italia 1 Pirati dei Caraibi. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv venerdì 11 ottobre 2024? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Storia di una famiglia perbene 2 : anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 ottobre 2024 - Storia di una famiglia perbene 2: anticipazioni seconda puntata di venerdì 18 ottobre 2024 Maria e Francesco Falco si incontrano sulla scogliera, quando l’inatteso irrompere di una barca alla deriva provoca un nuovo atto eroico del ragazzo. Storia di una famiglia perbene 2: anticipazioni prima puntata di venerdì 11 ottobre 2024 Maria aspetta un bambino mentre Michele, unico ... (Davidemaggio.it)

Sport in tv oggi venerdì 11 ottobre : palinsesto e orari di tutti gli eventi - . it con tutte le informazioni per seguire ogni evento in tempo reale. Riflettori puntati sul tennis, di scena in Cina: è tempo di semifinali nel Masters 1000 di Shanghai, mentre nel Wta 1000 di Wuhan vanno in scena i quarti di finale. Di seguito il palinsesto completo e dettagliato dalle grafiche di Sportface. (Sportface.it)

Estrazione Lotto e 10eLotto : i numeri vincenti estratti oggi venerdì 11 ottobre 2024 - it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria) Il Lotto è un gioco che da decenni appassiona milioni di italiani. TUTTE LE ESTRAZIONI I numeri ritardatari ad oggi, venerdì 11 ottobre 2024 Quali sono i numeri ritardatari del Lotto? Di seguito i numeri ritardatari in ... (Tpi.it)