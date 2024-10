Al TTG Lesina Laguna di Puglia attira e stupisce: “Meta incontaminata e autentica” (Di sabato 12 ottobre 2024) Lesina Laguna di Puglia ha calamitato l’attenzione di buyer stranieri e tour operator italiani al TTG Travel Experience.La rete di strutture extralberghiere e attività di ristorazione ha partecipato per la prima volta all’evento B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale Foggiatoday.it - Al TTG Lesina Laguna di Puglia attira e stupisce: “Meta incontaminata e autentica” Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)diha calamitato l’attenzione di buyer stranieri e tour operator italiani al TTG Travel Experience.La rete di strutture extralberghiere e attività di ristorazione ha partecipato per la prima volta all’evento B2B di riferimento per la promozione del turismo mondiale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lesina Laguna di Puglia per la prima volta al TTG Travel Experience - Per la prima volta, l’associazione Lesina Laguna di Puglia partecipa al TTG Travel Experience, manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in programma a Rimini dal 9 ... (oltrefreepress.com)

La pizzeria che non ti aspetti in Puglia che valorizza i sapori di lago - La Cruna del Lago è una delle rivelazioni della nuova guida Pizzerie d’Italia 2025. New entry pugliese che vede assegnati Due Spicchi e il Premio Speciale Levoni Pizza e Territorio ... (gamberorosso.it)

L’associazione Lesina Laguna di Puglia accoglie 100 dottorandi di tre Università - La rete dell’ospitalità dell’associazione Lesina Laguna di Puglia si è mobilitata per accogliere al meglio circa 100 dottorandi di ricerca in Scienze e Tecnologie Agro-alimentari e docenti delle Unive ... (oltrefreepress.com)