Febbre e malessere gli esperti | Influenza? Più probabile Covid o altri virus

(Di giovedì 10 ottobre 2024) In queste settimane molte persone hannoalta, mal di gola, raffreddore e più in generale sensazione di. Gli sbalzi di temperatura, le piogge e i primi freddi autunnali, con significativi abbassamenti delle temperature, inevitabilmente, fanno sentire i loro effetti portando a un incremento dei malanni stagionali. Ma si tratta già d’? La giornalista e divulgatrice scientifica, Roberta Villa, laureata in medicina e chirurgia, ritiene che sia “piùche si tratti di” e, sulla stessa lunghezza d’onda, il dottor Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei Medici di Bergamo, commenta: “Al momento quella dell’non è l’ipotesi piùma è possibile. È più facile che questi casi siano dovuti a una delle tante virosi respiratorie”.