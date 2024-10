Tedesco: «Anche se non ci sono Lukaku e De Bruyne, abbiamo tanti giovani a cui affidarci» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ct del Belgio, Domenico Tedesco, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia di Nations League, domani alle 21. Tedesco: «Anche se non ci sono Lukaku e De Bruyne, abbiamo tanti giovani a cui affidarci» Che risultato ti aspetti domani? Sarà importante o servirà soprattutto per sviluppare giocatori? Tedesco: «Tutte le partite sono importanti, ci sono risultati che servono per sviluppare giocatori. Mancano alcuni giocatori e abbiamo dovuto chiamare giovani, è difficile però preparare una partita senza essere concentrati al risultato. Tutto ciò che abbiamo fatto in ritiro è finalizzato Anche al risultato, ma vogliamo vedere Anche altre cose». Da quali certezze riparte il Belgio dopo la delusione dell’Europeo? «abbiamo cercato di voltare pagina il più velocemente possibile perché l’Europeo è stato deludente. Ilnapolista.it - Tedesco: «Anche se non ci sono Lukaku e De Bruyne, abbiamo tanti giovani a cui affidarci» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il ct del Belgio, Domenico, ha tenuto la conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Italia di Nations League, domani alle 21.: «se non cie Dea cui» Che risultato ti aspetti domani? Sarà importante o servirà soprattutto per sviluppare giocatori?: «Tutte le partiteimpor, cirisultati che servono per sviluppare giocatori. Mancano alcuni giocatori edovuto chiamare, è difficile però preparare una partita senza essere concentrati al risultato. Tutto ciò chefatto in ritiro è finalizzatoal risultato, ma vogliamo vederealtre cose». Da quali certezze riparte il Belgio dopo la delusione dell’Europeo? «cercato di voltare pagina il più velocemente possibile perché l’Europeo è stato deludente.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Italia Belgio - Tedesco : «Un giorno mi piacerebbe allenare in Serie A - in passato ci sono stati dei contatti. Lukaku? Un top player - con Conte…» - Ct dei Diavoli Rossi nato nel nostro paese, ma cresciuto calcisticamente in Germania, il tecnico ha parlato della sfida, per lui speciale, […]. Le parole di Domenico Tedesco, ct del Belgio, in vista della sfida di Nations League di giovedì contro l’Italia Giovedì l’Italia scende in campo in Nations League contro il Belgio di Domenico Tedesco. (Calcionews24.com)

Domenico Tedesco : “Vorrei lavorare in Serie A un giorno - in passato ci sono stati contatti” - È un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero ed è ottimo per qualsiasi squadra. Quando poi sono cresciuto in Germania, c’era uno spettacolo televisivo domenicale chiamato “Ranissimo” che mostrava il calcio italiano. Penso che questo dica tutto sulla possibilità di qualificarsi. Queste le parole di Domenico Tedesco, Ct del Belgio, in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, a proposito del ... (Sportface.it)

“Sostanze tossiche nei vestiti di Shein. Possono causare cancro - danni alla fertilità e al feto” : il nuovo allarme da uno studio tedesco - Piombo, cadmio, ftalati vietati: sono solo alcune delle sostanze chimiche tossiche rinvenute nei capi di Shein. L'articolo “Sostanze tossiche nei vestiti di Shein. Questo stesso paio di sandali ha rilevato la presenza pure di ftalati vietati in una quantità 15 volte superiore a quella consentita. (Ilfattoquotidiano.it)