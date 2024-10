Stellantis, la cassa integrazione senza fine ad Atessa: prolungata per due settimane. Nel primo semestre era la miglior fabbrica in Italia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era lo stabilimento che tamponava il rosso pesante di tutti gli altri, è diventato in un battibaleno quello che fa più cassa integrazione. La fabbrica di Ducato ad Atessa, nel Chietino, continua a soffrire e Stellantis ha annunciato altre due settimane di cassa integrazione per un massimo di 1.500 dipendenti. A settembre l’ammortizzatore sociale era stato attivato dal 16 al 22 settembre, quindi era stato comunicato un nuovo stop dal 14 al 27 ottobre prolungato fino al 3 novembre. E ora arrivano altre due settimane di rallentamento che andranno dal 4 al 17 del prossimo mese. I vertici della fabbrica hanno quindi assicurato un minimo di schiarita per il periodo successivo con la “riattivazione parziale del terzo turno”, il notturno fermo da mesi, “per un incremento delle richieste dei volumi, nel mese di novembre”. Almeno nella seconda parte. Ilfattoquotidiano.it - Stellantis, la cassa integrazione senza fine ad Atessa: prolungata per due settimane. Nel primo semestre era la miglior fabbrica in Italia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era lo stabilimento che tamponava il rosso pesante di tutti gli altri, è diventato in un battibaleno quello che fa più. Ladi Ducato ad, nel Chietino, continua a soffrire eha annunciato altre duediper un massimo di 1.500 dipendenti. A settembre l’ammortizzatore sociale era stato attivato dal 16 al 22 settembre, quindi era stato comunicato un nuovo stop dal 14 al 27 ottobre prolungato fino al 3 novembre. E ora arrivano altre duedi rallentamento che andranno dal 4 al 17 del prossimo mese. I vertici dellahanno quindi assicurato un minimo di schiarita per il periodo successivo con la “riattivazione parziale del terzo turno”, il notturno fermo da mesi, “per un incremento delle richieste dei volumi, nel mese di novembre”. Almeno nella seconda parte.

