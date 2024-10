Impresaitaliana.net - Telemarketing, Federconsumatori: “Bene le nuove disposizioni al Codice di condotta”

(Di martedì 8 ottobre 2024) Secondoin tema diè urgente garantire la piena efficacia del Registro Pubblico delle Opposizioni Da annisi occupa del problema delselvaggio, assistendo gli utenti e raccogliendo le loro segnalazioni in merito alle condotte di call center che, agendo anche illecitamente o comunque muovendosi non di rado al limite della legalità e nelle zone grige della normativa vigente, contattano gli utenti per promuovere la vendita di beni e servizi. Oltre ad assistere i cittadini che devono affrontare chiamate indesiderate che spesso assumono toni molesti, insistenti e ingannevoli, siamo più volte intervenuti in contesti istituzionali per perfezionare la regolamentazione vigente in materia, in modo tale da rendere la normativa il più completa ed esaustiva possibile proprio allo scopo di tutelare i diritti dei consumatori.