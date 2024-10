Quotidiano.net - Consulta, è scontro. Il Pd sulle barricate. Meloni tenta il blitz

(Di martedì 8 ottobre 2024) All’ora di cena i numeri non ci sono, almeno sulla carta, ma la premier va avanti lo stesso: si tratta fino alla fine. "Anche per l’elezione di La Russa alla presidenza del Senato alla vigilia non c’erano", mormora un colonnello di FdI. Di sicuro, il destino di Francesco Saverio Marini, consulente giuridico di Palazzo Chigi, dipende da un pugno di schede. Stamani per l’ottava volta il Parlamento si riunisce in seduta comune per eleggere il giudice della Corte costituzionale vacante da dieci mesi: per la fumata bianca servono 363 voti (vale a dire i 3/5 dei 605 parlamentari italiani). Il centrodestra ne ha virtualmente 362: dal conto però bisogna togliere i due presidenti delle Camere, i ministri Tajani e Fitto in missione all’estero e Umberto Bossi. Per arrivare a dama servono diversi voti ’esterni’, al netto di assenti e franchi tiratori.