La lettera dei concessionari Stellantis all’Ue per posticipare il target sulle emissioni

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Idihanno scritto unaalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, chiedendo di spostare al 2027 l’entrata in vigore dei limiti europeidelle auto, che dall’anno prossimo dovranno scendere a 95 gCO2/km. Per loro gli obiettivi fissati non sono raggiungibili nelle condizioni attuali dei mercati, che hanno visto a settembre un crollo del 43,9 per cento delle vendite di veicoli elettrici. Una richiesta analoga era arrivata nei giorni precedenti dall’Acea, l’Associazione dei costruttori europei presieduta da Luca De Meo. Contrario invece l’amministratore delegato diCarlos Tavares. I: «Clienti ancora riluttanti ad acquistare auto elettriche» «Si assiste a una forte riluttanza da parte dei clienti ad acquistare vetture Bev (ndr le auto elettriche)».