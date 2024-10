Ricorsi accolti pensioni tassabili solo sul Titano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) "Le rendite sonoa San Marino e non anche Italia". A mettere un punto sulla questione che riguarda ledei lavoratori frontalieri è la sentenza di primo grado della Corte di giustizia tributaria. Una prima vittoria del Comitato sindacale interregionale San Marino-Emilia Romagna-Marche sulla questione della doppia tassazione delledegli ex lavoratori frontalieri residenti in Italia. Una vittoria, una battaglia che i sindacati, sammarinesi e italiani, stanno combattendo da mesi. E ieri, seduti allo stesso tavolo, insieme al comitato sindacale interregionale, si sono seduti Csdl, Cdls, Cgil, Cisl e Uil di Rimini. Per ’raccontare’ le motivazioni della sentenza che ha portato all’accoglimento del ricorso degli ex frontalieri, ridanno fiducia a tenti pensionati.