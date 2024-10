Festa del Cinema di Roma 2024 | il programma delle masterclass e degli incontri

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)deldi: ilLadeldipresenta ildella diciannovesima edizione che si svolgerà dal 16 al 27 ottobre all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.Il Premio alla Carriera Viggo Mortensen sarà protagonista di unacon il pubblico in occasione dell’anteprima del suo nuovo film, The Dead Don’t Hurt, da lui scritto, diretto e interpretato. Nel corso della, Viggo Mortensen parlerà di questa sua seconda esperienza dietro la macchina da presa (dopo Falling – Storia di un padre) e ripercorrerà il suo straordinario percorso artistico, quarant’anni di grandi interpretazioni che rivelano la sua profonda versatilità e la capacità di immergersi in personaggi complessi, spesso ambigui, mostrandone la natura violenta e la fragilità identitaria.