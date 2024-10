Affari Tuoi questa è una masochista | Alessia-kamikaze dramma e sconcerto su Rai 1

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Riflettori puntati sullo studio di, il nuovo regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show in onda ogni sera su Rai 1 che sbaraglia sistematicamente la concorrenza in termini di share. La puntata in questione, una puntatatica, è quella di lunedì 30 settembre. La protagonista, suo malgrado, è, maestra di tennis di Pescara, in rappresentanza dell'Abruzzo. Ad accompagnarla nella sfida ecco il padre, quasi omonimo, Alesio. Alesio, ironicamente, ha raccontato di chiamarsi così per un errore all'anagrafe: "Hanno voluto risparmiare", ha strappato una risata al pubblico durante la presentazione., che ha abbandonato il tennis per un problema alla schiena, ha raccontato di essersi poi innamorata del suo fisioterapista, Pietro. Prima di iniziare il gioco, De Martino le augura "in bocca al lupo", erisponde "crepi".