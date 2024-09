Roma-Venezia 2-1 rimonta giallorossa con Cristante e Pisilli

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 30 settembre 2024) (Adnkronos) – Labatte 2-1 ilin un match della sesta giornata di Serie A, disputato allo stadio Olimpico. Al vantaggio degli ospiti con Pohjanpalo al 44?, rispondonoal 75? eall’83’. In classifica i giallorossi sono ottavi con 9 punti insieme all’Empoli, i lagunari restano fermi a quota 4 in 18esima posizione. La prima occasione della partita è per gli ospiti al 3?, conclusione dal limite di Svoboda, Svilar si allunga e devia in angolo. Al 6? rispondono i padroni di casa con Soulé che si libera di un avversario e calcia da fuori area, conclusione troppo centrale e parata da Joronen. Al 10? buonissima azione di Oristanio che riceve sull’out di destra, controlla, si accentra e calcia, ancora una volta Svilar si distende e blocca. Al 12? si vede per la prima volta Dovbyk che fa tutto da solo ma schiaccia troppo la conclusione che finisce fuori.