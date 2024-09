Sociale | in arrivo contributi per i bambini che frequentano centri estivi e doposcuola

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 26 settembre 2024) Pisa, 26 settembre 2024 – Pubblicato sul sito del Comune di Pisa il bando per accedere airivolti alle famiglie a rimborso delle spese sostenute per la frequenza dideinel periodo dal 1° giugno al 31 dicembre 2024. Sulla misura sono stati messi a disposizione 140.705,49 euro: agli 80.705,49 euro di contributo statale assegnato al Comune di Pisa si aggiungono infatti quest’anno ulteriori 60mila euro messi a disposizione dall’amministrazione comunale. Il contributo massimo assegnato per ciascun figlio sarà di 300 euro. “Abbiamo approvato in Giunta la con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso delibera – dichiara l’assessore alla scuola e ai servizi educativi, Riccardo Buscemi - con evidente vantaggio per le famiglie: il bando infatti resta aperto ben 45 giorni contro i 30 del passato.