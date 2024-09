Ciclismo Mondiali 2024 | nella cronometro junior vince Paul Seixas settimo Lorenzo Finn

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 23 settembre 2024) Parla francese laal maschile deidisu strada in corso di svolgimento in Svizzera. Dopo aver dominato al Giro della Lunigiana ed aver conquistato il bronzoprova su strada agli Europei in Belgio,riesce a conquistare la maglia iridatasfida alle lancette. Il transalpino, classe 2006, è stato eccellente lungo i 24,9 chilometri con partenza ed arrivo a Zurigo (a differenza dei professionisti, completamente pianeggianti): tempo di 28.08,43 alla velocità media di 53.091 km/h. Belgio che deve accontentarsi degli altri due gradini del podio: seconda piazza per Jasper Schoofs, staccato di 6”, terza per Matisse Van Kerckhove, a 7”. Completano la top-5 l’australiano Wil Holmes e l’irlandese Seth Dunwoody.