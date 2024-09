Monini annuncia | l' extravergine costerà meno Ma non è una buona notizia ecco perché

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di venerdì 20 settembre 2024) L'annuncio lo fa Zefferino, AD della omonima industria umbra di oliodi oliva che viene venduto in tutto il mondo: la produzione in Spagna è tornata a livelli normali dopo i cali dello scorso anno e i prezzi sul mercato globale (che sono gli spagnoli a determinare) dovrebbero quindi scendere. Di conseguenza, dovrebbero salire i consumi mondiali. Ma se questa previsione - per altro probabilmente neppure del tutto azzeccata - rende felice un industriale come, al tempo stesso dovrebbe far riflettere su dove vogliamo andare. Certo, Zefferino parla del mercato globale e degli oli (più oche ogni anno fanno discutere rispetto a prezzi assurdi (anche sotto ai 3 euro a bottiglia) e a qualità dubbie che spesso vengono evidenziate (e sanzionate) anche da sequestri e controlli da parte delle autorità preposte.