Decine di frane in Vallata a Imola lavori per liberare le strade | scuole ancora chiuse in collina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 20 settembre 2024), 20 settembre 2024 –riaperte oggi a, Castel San Pietro, Castel Guelfo e Medicina,invece in, a Casalfiumanese, a Borgo, Fontanelice e Castel del Rio. Se infatti Castel Guelfo ha subito gli allagamenti più gravi del circondario (non ci sono state situazioni particolari invece a Dozza e Mordano), ladel Santerno è l’altra zona dove la situazione è stata più critica frae smottamenti, con alcune famiglie isolate ed evacuate. La situazione delleè in continua evoluzione, dal momento che si sono succeduti vari smottamenti e si è lavorato tutto ieri perle carreggiate su cui si poteva intervenire. I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti pertra la provinciale Montanara da Casalfiumanese a Moraduccio, la provinciale Bordona, la via Maddalena, la provinciale Sillaro e la provinciale Sassonero.