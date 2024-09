Palazzo Reale racconta il presentatore con materiale inedito e la ricostruzione scenografica dei suoi quiz Un appuntamento pop imperdibile 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 17 settembre 2024) Apre oggi 17 settembre aldi Milano Mike Bongiorno 1924-2024, mostra allestita fino al 17 novembre dedicata almorto nel 2009 e con ragioni più che molteplici per essere ricordato e celebrato. Nato a New York da papà italo-americano e mamma torinese che lo portò in Italia dopo la crisi del ’29, prima di diventare il primodella Rai (1954) Mike fa la staffetta partigiana, rischiando di venire fucilato dalla Gestapo e passando attraverso vari campi di lavoro.