Sassari bambino di 10 anni schiacciato da un cancello | ricoverato in gravi condizioni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 15 settembre 2024) Undi 10si trovaindopo essere rimastoda unnelle campagne di. È successo attorno all’ora di mezzogiorno di oggi 15 settembre in una villetta nella zona di Viziliu, nei pressi del rione Li Punti. I familiari del piccolo hanno sentito un forte rumore e, accorsi sul posto, lo hanno trovato intrappolato sotto il pesante. Lo hanno quindi liberato e hanno scelto di portarlo prima in un bar vicino, nel quartiere di Li Punti, per poi allertare i soccorsi. L’ambulanza del 118 ha trasportato d’urgenza ilall’ospedale Santissima Annunziata di, dove il personale sanitario ha riscontratotraumi, tra cui un trauma facciale, una ferita profonda alla fronte e alcune lesioni al bacino e alla colonna vertebrale.