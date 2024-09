Pairetto ferma Pessina diretto in porta | proteste del Monza contro l’Inter | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) E’ finito 1-1 il posticipo di Serie A trae Inter. Prova incolore dei campioni d’Italia in carica che giocano in maniera compassata e con poca brillantezza, rischiando il ko e trovando il pari all’88’ con Dumfries che risponde al gol di Mota, che apre le marcature all’81’. In classificaè al 2° posto a quota 8 insieme a Juventus e Torino a una lunghezza dal Napoli. Ilinvece è 14° con 3 punti come Roma, Fiorentina e Bologna. L’episodio nel finale La partita ha fatto anche discutere per un episodio arbitrale: ilre di gara, Luca, hato il gioco interrompendo un vantaggio a favore delcon il calciatorelanciato a rete. La decisione ha già scatenato tantissime reazioni.