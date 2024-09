Sei arte sei musica sei un esempio per me ogni giorno Mi hai letto dentro | Annalisa duetta con Elisa in Eppure Sentire e si commuove

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024) Ieri sera, in esclusiva e in prime-time su Canale 5, è andato in onda “Tutti in Arena”, il concerto-evento ha totalizzato 2.203.000 spettatori con uno share del 16.5%. Erano le riprese del live sold out che la cantautrice ha tenuto all’Arena di Verona lo scorso 14 maggio. Sul palco con lei sul palco amici e colleghi come, Giorgia, Tananai, Irama ed Ernia. Con ognuno degli ospitiha condiviso un ricordo affettuoso. Tra questi un filo di commozione per l’artista è arrivato quando si è trovata davanti, con la quale hato sulle note di “”. “Sei, sei, sei unper me. – ha detto. Un sacco di volte le tue canzoni mi hanno. Sognavo di cantare con te questa canzone da tanto tempo, cantarla con te è qualcosa di enorme. Spero che tu abbia capito”.