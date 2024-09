Due milioni di perdite per la bibita Boem di Fedez e Del Vecchio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Rosso profondo per il primo bilancio disrl, la società che produce e vende l'omonimain lattina al sapore di zenzero, passata pochi mesi fa sotto il controllo della Lmdv Capital di Leonardo Del(in alto a destra) che ha acquisito la maggioranza da Federico Leonardo Lucia (in artenella foto a sinistra). Qualche settimana fa, infatti, a Milano s'è svolta l'assemblea dei soci guidata dal presidente Annamaria Berrinzaghi (madre di) per approvare il bilancio 2023, il primo di attività, chiuso con una perdita di quasi 1,9di euro a fronte di un fatturato di 235mila euro e di 2,2di costi. Gli azionisti hanno deciso di coprire l'intero passivo attingendo alla riserva sovrapprezzo azioni che si riduce così a 600mila euro.