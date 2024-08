Thiago Motta Grande mercato ma ora testa alla Roma

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 31 agosto 2024) TORINO (ITALPRESS) –si gode i colpi della “sua” Juventus sul calcioma non vuole distrazioni in vista della gara di domani sera, in casa, contro ladel suo “amico” Daniele De Rossi. “La società ha fatto unlavoro sul calcio. Abbiamo preso giocatori forti, contalento, per completare un gruppo già buono. I tre nuovi (Nico Gonzalez, Teun Koopmeiners e Francisco Conceicao, ndr) sono arrivati con il giusto atteggiamento e sono già tutti convocabili, pronti per giocare”, ha detto il tecnico della Juventus. “Contro lasarà una bella patita: affrontiamo una squadra forte. Dobbiamo essere pronti a tutto. Dobbiamo difendere e muoverci da squadra, come sempre: questo è il gioco del calcio. In più noi giochiamo davanti al nostro pubblico: lo stadio sarà pieno e vogliamo fare bene”, ha aggiunto l’allenatore bianconero.