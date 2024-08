Traffico Roma del 29-08-2024 ore 17 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione coda di circa 4 km per un veicolo in fiamme sulla diramazione sud della A1 tra San Cesareo e il bivio con laNapoli in quest’ultima direzione per Chi ha diretto sullaNapoli consigliato l’ingresso di Valmontone per il trasporto pubblico sulla linea metro aria aperta la tratta termini Battistini chiuse per interventi di restyling e manutenzione stazione di Ottaviano Spagna e Furio Camillo in via di Valle Aurelia per lavori sul viadotto delle Fornaci istituito il divieto di transito tra via Anastasio II e la rotatoria in prossimità di via Giuseppe Bonaccorsi chiusa per lavori la tangenziale est tra Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni di apertura anticipata prevista questa sera intorno alle ore 20:30 per i dettagli di questa e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.