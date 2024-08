Guerra fredda per i segreti di Telegram Durov si è consegnato il retroscena 007

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 27 agosto 2024) Il caso di Pavel"può essere considerato politico, se la Francia non fornisce prove serie della sua colpevolezza". Lo ha dichiarato, come riportano i media russi, il portavoce del Cremlino, Dmitir Peskov, riferendosi all'arresto a Parigi del fondatore di. La Russia, ha aggiunto, "è pronta a fornire l'aiuto e l'assistenza necessari, ma qui la situazione è complicata dal fatto cheè anche cittadino francese". Ieri il presidente francese Emmanuel Macron aveva dichiarato che l'arresto "non è una decisione politica". Il direttore dei Serviziesteri della Russia (Svr), Serghei Naryshkin, si è detto certo che il fondatore dinon divulgherà informazioni sensibili all'Occidente. Lo riporta la Tass. "Mi aspetto che non lo farà", ha affermato Naryshkin alla stampa.