Antonio Tajani ha una figlia nel Pd | la fake news che sta sconvolgendo il web

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 26 agosto 2024) Nella giornata di oggi Robby Giusti ha fatto una diretta in cui dava spazio ad una tesi alquanto peculiare che circolerebbe sulla deputata del Pd Cristna, ovvero l’ipotesi che possa esseredi. A quanto pare ad arrivare a smentire questa ipotesi è arrivato l’ufficio distesso, come ha spiegato Giusti: “In tanti in rete hanno quest’idea che la dottoressa, la signora Cristinasiadel nostro presidente,. Mi ha contattato incredibilmente in modo molto educato, la segreteria diche mi ha detto ‘ Roberto, per favore puoi fare subito una rettifica perché è assolutamente falso. Sta girando in tutta la rete e io stesso ho fatto la diretta parlando di questa possibilità e incredibilmente mi hanno risposto risolvendo questo dubbio scomodo.