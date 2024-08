Si rifanno le adduttrici dell’acquedotto di Algua | possibili disservizi nell’hinterland e a Valtesse

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 22 agosto 2024) A causa dell’intervento attualmente in corso di realizzazione del nuovo serbatoio in località Ventolosa in comune di Villa d’Almé, nella notte fra venerdì 23 e sabato 24 agosto è prevista la chiusura temporanea del canale che trasporta l’intera portata proveniente dalla sorgente di. A comunicarlo è Uniacque Spa, sottolineando come la sospensione sia prevista dalle 21 di venerdì 23 alle 8 di sabato 24 agosto, e comunque fino al termine dei lavori. Al fine di consentire il caricamento ed il mantenimento delle scorte nei serbatoi comunali, si invitano le amministrazioni, le attività produttive e tutti i cittadini dei Comuni sottoelencati a ridurre i consumi a partire dalle 19 del venerdì fino alle 11 del sabato. L’intervento potrebbe comportareall’approvvigionamento idrico nei Comuni di Villa d’Almé, Almé, Sorisole, Paladina, Ponteranica, Valbrembo e Bergamo