Open pensando a Roma A Senigallia 150 racchette

(Di mercoledì 21 agosto 2024)Ancora in corso di svolgimento aquello che è il più importante appuntamento tennistico in provincia di questo periodo, il torneoche aprirà le porte alla prossima edizione degli Internazionali d’Italia del Foro Italico, anel maggio 2025. Il TorneoCittà diper la prima volta in questo 2024 vale pure come accesso alle qualificazioni della prossima edizione del più importante torneo italiano, sulla terra rossana così come è rossa la superficie su cui si sta giocando nei campi da tennis senigalliesi del Vivere Verde. Sono in tutto sedici i tornei che aprono a questa chance, proponendosi dunque come una sorta di pre-qualificazione: un evento importante per la città che vede la partecipazione di oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia, in uno dei momenti di massimo splendore del tennis italiano.