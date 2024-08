Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 19 agosto 2024) Riscontriamo diverse condivisioni Facebook in merito a uno “”, il quale dimostrerebbe che iuccidono. Qui c’è poco da sottilizzare. Sostenere che una ricerca dimostrerebbe come le dosi contro il nuovo Coronavirus avrebbero17di, è una pericolosa menzogna No vax. Vediamo più in dettaglio perché la nostra non è una mera affermazione dogmatica, fondandosi invece sui dati. Per chi ha fretta: Secondo diverse condivisioni Facebook un ampiodimostrerebbe che iavrebbero17di. Il report è l’ultimo di vari tentativi volti a screditare i, ignorando i collegamenti certificati tra decessi e i casi digrave. Lo stesso documento cerca di negare che la-19 abbia causato una reale emergenza sanitaria, con sprezzo di quanto è stato dimostrato nella realtà.