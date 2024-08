SEI ANTIFASCISTA?… E ALLORA SEI ANTI-ITALIANO

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 agosto 2024) La coincidenza di aver avuto dall’ottobre 2022 un governo di destra, i cui rappresentsono in parte eredi di Giorgio Almirante, a cento anni esatti dalla Marcia su Roma, è stata per la Sinistra italiana la materializzazione di un incubo. Quest’ultima è stata costretta a gettare la maschera e a mostrare la sua vera natura, cioè quella di una forza eversiva, che ha sempre abusato della democrazia per imporre le sue idee e per detenere il potere, anche in maniera illegittima. Si è scatenata così una potenza di fuoco mediatica e propagandistica, avente nei giornalisti d’area la sua punta di diamante, che consiste, ormai da due anni a questa parte, in una vera e propria ‘caccia al fascista’ di turno e in un’ossessione patologica verso la storia del Ventennio, raccontata in maniera tendenziosa e mistificata.