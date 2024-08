La trappola del lago di Como Ogni giorno un’emergenza | Qui troppi tuffi spericolati

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 12 agosto 2024) È il mare dei milanesi e dei brianzoli che non vanno in ferie, una tappa fissa per molti stranieri in vacanza in Lombardia. Ildid’estate è affollato come la Riviera romagnola e quasi più trafficato della Statale 36: turisti, bagnanti che spesso non sanno nuotare o sottovalutano correnti e acqua fredda, velisti, diportisti, surfisti, kiter appesi a una vela in balìa del vento, sommozzatori, giovani che si tuffano da pontili e speroni di roccia. E poi ci sono i capitani di taxi boat e traghetti, marinai improvvisati ai comandi di fuoribordo in affitto che si possono guidare senza patente nautica, piloti di idrovolanti che decollano e ammarano. Le spiagge sulla sponda lecchese sono una settantina, di più quelle sulla comasca. Alaggi, porti, porticcioli, attracchi e imbarcaderi sono quasi 90. In una simile confusione e commistione, gli incidenti sono all’ordine del