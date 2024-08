Maria De Filippi in Vacanza | Quanto Vale Il Suo Yacht!

Leggi tutta la notizia su gossipnews.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024)Desi concede un meritato relax a bordo di unoda sogno. Maeffettivamente? Ecco di che cifra si parla!De, regina della televisione italiana, ha trovato il tempo per concedersi una pausa rilassante prima di rituffarsi nei suoi numerosi impegni lavorativi. Con la nuova stagione televisiva all’orizzonte, che la vedrà protagonista di programmi come Uomini e Donne, Tu Si Ques, Temptation Island, Amici, e C’è Posta per Te, “Queen Mary” si è rifugiata per qualche giorno sull’Argentario, a bordo di unodi lusso, per ricaricare le energie. Il settimanale Oggi ha svelato alcuni dettagli di queste vacanze esclusive.ha noleggiato unodi lusso, una vera perla del mercato nautico, attualmente in vendita a Montecarlo per 4,3 milioni di euro.