Musica e degustazioni per S Lorenzo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) Notte di Sannel complesso di Montecarlo tra stelle cadenti, poesia,e degustazione di vini e prodotti del territorio. A San Giovanni torna l’appuntamento del 10 agosto per far riscoprire ai valdarnesi e conoscere ai visitatori uno dei luoghi più caratteristici del comprensorio, il convento di San Francesco sulla collina che sovrasta la periferia Sud della città. Due anni fa è stato acquistato dalla Fondazione Be.St con l’obiettivo dichiarato di riportarlo all’antico splendore. Edificato alla metà del XV° secolo, nel passato ha ospitato prima i francescani, quindi altri ordini fino ai frati Minori e una comunità di recupero per giovani in disagio, chiudendo i battenti dopo il trasferimento in altra sede delle suore dell’ordine delle Clarisse del Cuore Immacolato di Maria.