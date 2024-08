Rosellini saluta i Giochi Tutti gli occhi su Beatrice

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) AREZZO E’ finita sul più bello l’avventura alle Olimpiadi di Gioele. L’aretino, preparatore atletico della nazionale slovena di pallavolo maschile, esce di scena dopo aver dominato il girone di qualificazione. Lo stop è arrivato nella giornata di ieri. La Polonia sulla strada della Slovenia è stata un osso a dir poco duro da dover affrontare. Gli sloveni sono caduti per 3-1 dopo essere passati in vantaggio, subendo la rimonta della selezione polacca. Per, aretino doc, arriva l’eliminazione non certo indolore, ma comunque dopo un cammino esaltante. A Parigi adesso - dopo le prove del tiro al volo, ciclismo e la pallavolo - resta una sola aretina. Si tratta diCoradeschi, stella del taekwondo azzurro.