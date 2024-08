Le migliori creme per curare a dovere le cicatrici anche quest' estate

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di martedì 6 agosto 2024) L'anno scorso su TikTok era comparso un trend decisamente eccentrico (diventato subito virale): si chiamavafrancesi e consisteva nello stringere la pelle delle guance finché non si vedevano apparire ematomi e macchie rosse in corrispondenza degli zigomi. L'obiettivo era (forse) sfoggiare una viso da “vero duro” - maa pratica era davvero dannosa per la pelle (e per fortuna è durata poco). In realtà, nella maggior parte dei casi, non è facile sfoggiare il segno di una cicatrice su viso e corpo perché può essere il ricordo di una malattia che abbiamo affrontato o di un incidente che abbiamo subito o,, il risultato dell'acne che compare sul volto e che non è sempre sinonimo di brufoletto. Èvero, però, che lediventano poi un segno distintivo, qualcosa che ricorda che siamo noi nella nostra unicità.