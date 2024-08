L’internazionale woke distorce le Olimpiadi per colpire i cristiani

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 5 agosto 2024) Marcello Foa è manager, giornalista, conduttore radiofonico ma, soprattutto, esperto di come si può gestire o manipolare l’informazione. Ne hai parlato nel tuo libro Gli stregoni della notizia. Ti chiedo se qualcosa è andato storto nella cerimonia di apertura alledi Parigi. Mi riferisco all’oltraggio dell’Ultima Cena. Gli organizzatori hanno osato troppo? E l’ondata di indignazione globale li ha travolti? Costringendoli a virare su versioni di comodo o più accomodanti? «Ci sono alcuni aspetti di questa cerimonia che non sono stati evidenziati perché l’attenzione si è polarizzata soltanto sull’Ultima Cena. Ad esempio, il manifesto del Comitato olimpico raffigura l’Hotel des Invalides ma senza la croce. Questo è già un segnale eloquente della volontà di provocare una parte religiosa precisa. Ma ci sono altri messaggi, secondo me, inquietanti.