Accordo totale annuncio in arrivo | addio Ferrari

(Di lunedì 29 luglio 2024)in: l’alla, già certo da un pezzo, si potrebbe materializzare del tutto nelle prossime ore L’allaè già certo da un pezzo. E cioè da quando la Rossa di Maranello ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Hamilton per la prossima stagione. Da quel momento in poi si sono aperte, almeno stando alle notizie che sono circolate, moltissime piste per Carlos Sainz. Sainz dentro la(Lapresse) – Ilveggente.itNei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un consiglio dato da Villeneuve: “Deve decidere e non tirare troppo la corda per non rimanere senza squadra”. Questo è stato il senso del discorso dell’ex campione del Mondo. E, detto fatto, secondo le informazioni che sono state riportate da ElNacional.cat, in Spagna, Sainz avrebbe trovato la squadra per la prossima stagione.