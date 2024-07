De Gea offerto in Serie A!

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sullaA pervenuta in redazione: La situación de David De Gea sigue siendo la misma. Algo más de un año después, su condición de agente libre no ha cambiado. Su contrato con el Manchester United llegó a su fin el pasado 30 de junio de 2023 y, desde entonces, su carrera profesional está en ‘stand by’. PISTA TRAS PISTA –> Que todavía siga sin equipo puede dar lugar a dudas y a pensar en lo evidente: su carrera ha terminado. Eso sí, las pistas que lleva dando desde que inició el año levantaron las esperanzas sobre su esperado regreso a los terrenos de juego. No ha querido dejar de enfundarse los guantes, por lo que no ha dejado de entrenarse para mantenerse en un óptimo estado de forma. De hecho, en abril ya dejó caer que su retorno podría estar más cerca que nunca.