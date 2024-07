L’Emilia-Romagna dice sì all’adozione degli appalti etici per il rispetto dei diritti umani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Non solo regolamentazioni internazionali e nazionali, ci sono diversi strumenti per far crescere nel mondo ildeie del diritto internazionale. Uno di questi è l’“appalto etico”. Si tratta di uno strumento che prevede l’esclusione dalle gare delle imprese che non rispettano i. Le sue procedure, definite dall’Onu, sono una garanzia che le organizzazioni dalle quali si acquistano beni e servizi sonose deie del diritto internazionale. Per questo motivo, in prima linea ad adottare i principi e la modalitàpubblicidevono esserci istituzioni ed enti pubblici. Nel mondo c’è ancora oggi forte bisogno didei