CdS – Ufficiale Rakitic lascia l’Arabia e va da Gattuso | il comunicato

Per la prima volta in carriera, Ivangiocherà in Croazia. Nonostante sia una leggenda della nazionale croata, non aveva mai giocato nella SuperSport HNL. Ci ha pensato l'Hajduk Spalato dia portarlo in patria. Il centrocampista hatoe ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo.allo Spalato: ilQuesto ildel club: "L'HNK Hajduk è particolarmente lieto di confermare che Ivan Rakiti? indosserà la maglia bianca la prossima stagione! Uno dei più grandi giocatori della storia del calcio croato, poco prima di mezzanotte, ha firmato un contratto con l'Hajduk fino alla fine della prossima stagione con l'opzione di un ulteriore prolungamento per un'altra stagione.