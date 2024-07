Raffica di soccorsi sui monti Caduta e notte nel dirupo | salvo Malore fatale salendo al rifugio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) VAL CAVARGNA (Como) Stava rientrando da una festa, ha passato lain un, dopo essere scivolato lungo una parete rocciosa. L’incidente ha coinvolto un uomo di 48 anni di San Bartolomeo Val Cavargna, che ieri mattina è stato soccorso e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Ma nel corso della mattinata il suo quadro clinico, una volta valutato dei medici, è apparso meno preoccupante di quanto di era temuto. La chiamata alla centrale di soccorso del 118 è arrivata verso le 9, quando sono stati allertati i mezzi necessari a individuare e recuperare l’uomo. Si trovava in una zona impervia tra le frazioni di Rus e Oggia, sopra San Bartolomeo. Qui è stato raggiunto dalle squadre del Soccorso alpino e dei vigili del fuoco, con 118 e carabinieri di Porlezza.