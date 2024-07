Il garante Giulianelli boccia il carcere | Non ha i requistiti bisogna intervenire

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 luglio 2024) Il tempo peggiore per il mondo delè proprio l’estate, i giorni che si allungano, gli spazi che non bastano, il caldo e il sovraffollamento. Nelle Marche quella di Fermo è una delle situazioni peggiori, per una casa di reclusione che ha una struttura del tutto inadeguata e lo ribadisce Giancarloregionale dei diritti, che da tempo parla della necessità di ricostruire una nuova struttura altrove: "Su questo insisto ancora una volta, non può più essere allocato in una struttura che attualmente non presenta, se mai ne abbia avute, le caratteristiche che dovrebbe avere un istituto penitenziario. Il tutto porta alla mancanza di spazi comuni e utili per le attività trattamentali, a luoghi che possano essere vivibili e realmente rieducativi".