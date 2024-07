Stupro delle cuginette a Caivano arrivano le condanne per 3 minorenni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 12 luglio 2024) Destò grande indignazione e scalpore lodi duedi appena 10 e 12 anni, in seguito al quale ci fu una raffica di arresti. A distanza di mesi sono arrivate leper 3: 2 sono stati condannati a 9 anni di reclusione e un altro a 10 anni. Così ha deciso il giudice Anita Polito del Tribunale per idi Napoli, verdetto che è arrivato al termine del processo con rito abbreviato, dopo una breve camera di consiglio. La condanna per lodiAll’epoca dei fatti i 3 erano tutti, solo uno di loro nel frattempo ha compiuto la maggiore età. Il giudice ha accolto le richieste del pm Claudia De Luca che aveva chiesto 10 anni e 8 mesi per uno degli imputati e 9 anni per gli altri 2.