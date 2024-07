Musetti raggiunge Paolini ai quarti di Wimbledon | Giocare male mi faceva vergognare

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 11 luglio 2024) L’italiano ha battuto in cinque set l’americano Taylor Fritz L’Italia del tennis dimostra di non essere Sinner dipendente. Oltre Jasminec’è anche Lorenzoin semifinale a. Il numero uno al Mondo, è vero, è sì uscito dal tabellone ma non per questo la bandiera azzurra ha smesso di sventolare. Nel pomeriggio Jasmine, contro Donna Vekic, si gioca la seconda finale Slam della carriera, quella che sarebbe la seconda consecutiva dopo il Roland Garros 2024. Domani, 12 luglio, invece, Lorenzoscenderà in capo contro Novak Djokovic per la sua prima semifinale in un torneo Slam. Il carrarino, nella giornata di ieri, ha sconfitto in cinque set l’americano Taylor Fritz. Interpellato da UBI Tennis su cosa sia cambiato in lui ha risposto in maniera molto sincera.