Taylor Swift sposta Pil e voti Ecco chi in Italia può fare come lei

(Adnkronos) – Taylor Swift non è solo una popstar che riempie le arene, genera Pil e fa aumentare l'inflazione: secondo un sondaggio di "Newsweek", sarebbe in grado di decidere le presidenziali americane. Il 18% degli intervistati ha detto che "probabilmente o molto probabilmente" voterebbe un candidato sostenuto da Taylor Swift. In questi giorni il sito "Semafor" ha svelato il piano di un donatore e di una consulente democratica di creare una super-primaria condotta da Michelle Obama, Taylor Swift e Oprah Winfrey per trovare un candidato alternativo a Joe Biden. Che ricevette l'endorsement della popstar nel 2020, ma non in questo caso. La forza politica di Taylor Swift è riconosciuta anche da Donald Trump, i cui sostenitori (e forse anche qualche troll e bot controllato dalla sua campagna) si dilettano ad attaccarla sui social, diffondendo anche deepfake di suoi nudi.