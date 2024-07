Kate Middleton e il principe William non erano d' accordo sul nome da dare a George A scegliere fu il cane Lupo! Leggi tutto su Amica it

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quasi mai è facileildaal nascituro. Quando si tratta di decidere come chiamare l’erede, infatti, entrano in gioco molti fattori, dai legami con parenti vicini e lontani ai gusti (o alle idiosincrasie) personali. C’è chi opta per chiamare la prole in onore dei nonni. E chi invece, predilige motivazioni più originali (David e Victoria Beckham, ad esempio, si buttarono su Brooklyn in ricordo del luogo in cui il primogenito era stato concepito). E ancora: chi vuole rendere omaggio a un personaggio famoso (quanti Dylan, in Italia, ai tempi di Beverly Hills 90210!) e chi si affida, semplicemente, a un colore amato (vedi Fuchsia, la figlia di Sting).