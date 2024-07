Senigallia Jazz | gran finale C’è Dee Dee Bridgewater

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 7 luglio 2024)per ‘in’. Questa sera (ore 21) sul palco di piazza Garibaldi salirà nientemeno che Dee Dee, affiancata da un quartetto tutto al femminile composto da Amina Scott e Shirazette Tinnin, straordinarie performer, Rosa Brunello ed Evita Polidoro. ‘We exist!’ è un grido di battaglia e una riflessione su un viaggio in atto. Trasformando evocativi brani di protesta come "Mississippi Goddam", "Trying Times", "The Danger Zone" e altri, l’artista collega il passato e il presente, mostrando "quanta strada abbiamo fatto e quanta strada dobbiamo ancora fare". L’incomparabile voce dellae il suo carisma tengono saldo il timone di questo progetto, insieme al talento della direttrice musicale e pianista Carmen Staaf.