Lukaku-Napoli il gesto del belga lascia di stucco | non se lo aspettava nessuno

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 5 luglio 2024) Il centravantiRomeluè il primo obiettivo di Antonio Conte per sostituire l’oramai partente Victor Osimhen. In casala priorità è il mercato e Giovanni Manna – mediante l’ausilio del presidente Aurelio De Laurentiis – sta facendo di tutto per regalare ad Antonio Conte una squadra competitiva fin da subito, magari anche per le zone altissime della classifica. Gli azzurri il prossimo anno non giocheranno le Coppe e questa potrebbe rivelarsi una chiave importante nella lotta per vincere il titolo. La priorità resta però blindare i calciatori, il club su suggerimento di Conte ha ormai chiuso a qualsiasi rumors riguardo Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia ed, a proposito di quest’ultimo, proseguono le trattative per il rinnovo.