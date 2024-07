Milan due condizioni per Lukaku | Romelu non chiude ma spera ancora in Conte|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) 2024-07-03 09:30:00 Arrivano conferme: L’Italia nel destino, sempre e comunque.vuole tornare a giocare nel nostro campionato e lo ha ribadito al suo entourage in un recente incontro, come raccontato da Sky. Big Rom non apre all’Arabia Saudita che è tornata a tentarlo dopo i tentativi andati a vuoto della scorsa estate. Per cercare fortune milionarie in campionati esotici c’ètempo perché a 31 anni l’attaccante belga si sentenel pieno della condizione per determinarein Serie A.LA STRATEGIA DEL- Bussare alla porta di un club amico quando si è in difficoltà è sempre un’idea percorribile. Ilci sta provando con il Chelsea, le due proprietà americane progettano nuove operazioni in sinergia dopo quelle positive su Pulisic e Loftus-Cheek.