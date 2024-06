Roland Garros tabellone femminile | notizie e pronostici sabato 1 giugno

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 1 giugno 2024), le due amiche Badosa e Sabalenka sono pronte a sfidarsi per la terza volta negli ultimi due mesi.. Due amiche per la pelle, ma anche rivali in campo quando la sorte le mette una contro l’altra. Nel terzo turno delandrà in scena un nuovo, avvincente, duello tra Paula Badosa e Aryna Sabalenka, stavolta per un posto negli ottavi di finale. Badosa e Sabalenka – IlVeggente.it (Ansa)Si tratta, per l’esattezza, del settimo testa a testa tra la spagnola e la bielorussa, il terzo negli ultimi due mesi. Sul cemento di Miami, lo scorso marzo si è imposta la Sabalenka in due set, mentre sulla terra rossa di Stoccarda, ad aprile, la Badosa fu costretta a ritirarsi sull’1-1. La tennista iberica ha dovuto combattere a lungo con infortuni e problemi fisici vari, ma nell’ultimo periodo sembra aver ritrovato quella continuità che le è sempre mancata da un po’ di tempo a questa parte.