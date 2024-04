Il Papa in piazza San Pietro con la Papamobile poi incontra i giovani

(Di giovedì 25 aprile 2024)Francesco è inSanper l'evento "A braccia aperte" dell'Azione Cattolica. Il Pontefice a bordo della jeep bianca, accompagnato da quattro bambini, sta compiendo un giro tra i fedeli.In attesa da questa mattina prestoSono oltre 50 mila i soci e gli amici dell'Azione Cattolica provenienti da tutte le diocesi d'Italia che si sono radunati inSangià dalle 8:30 di questa mattina per l'evento. Oltre 600 pullman, ma anche in treno e con migliaia di auto, adulti,e ragazzi di ogni età sono giunti nella capitale con la voglia di costruire un futuro di pace e gravido di speranza. impegnati ad essere discepoli-missionari, non spettatori ma corresponsabili della costruzione del bene comune.

Attesi oltre 50mila partecipanti. Il presidente Notarstefano: “Democrazia significa antifascismo”. Neri Marcoré leggerà le testimonianze della Resistenza. E all’assemblea dei giorni successivi Parolin, Zuppi e in videocollegamento Pizzaballa

Papa Francesco è in piazza San pietro per l'evento "A braccia aperte" dell'Azione Cattolica. Il Pontefice a bordo della jeep bianca, accompagnato da quattro bambini, sta compiendo un giro tra i fedeli

Papa Francesco: all’Ac, “siate portabandiera di sinodalità” - “Vedervi qui tutti insieme – ragazzi, famiglie, uomini e donne, studenti, lavoratori, giovani, adulti e ‘adultissimi’, come chiamate quelli della mia generazione – mi fa venire in mente il Sinodo”. E’ ...agensir

